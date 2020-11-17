Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку для главной елки Минска

Новый год уже совсем близко. А это значит, что скоро город украсят разноцветными огнями, игрушками и гирляндами. В честь этого Мингорисполком решил провести конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. А вот что для этого нужно, кто может принять участие в конкурсе? Сейчас узнаем.