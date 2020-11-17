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Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку для главной елки Минска
Новый год уже совсем близко. А это значит, что скоро город украсят разноцветными огнями, игрушками и гирляндами. В честь этого Мингорисполком решил провести конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. А вот что для этого нужно, кто может принять участие в конкурсе? Сейчас узнаем.
Проявить свой креатив предлагают трудовым коллективам столицы. Главное условие - на игрушке обязательно должен быть изображен логотип своего предприятия или организации.
Вес елочной игрушки не должен превышать 3,9 кг на метр квадратный, а максимальная толщина не более 50 мм.
По лучшим эскизам новогодние игрушки изготовят специалисты Минскрекламы.
Креативные игрушки будут красоваться на главной елке столицы.
Эскизы новогодних игрушек можно присылать на электронную почту Минскрекламы до 18 ноября. Победители будут объявлены 20 ноября.
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