Конкурс на визуальный образ II Игр стран СНГ 2023 объявлен в Беларуси

В 2023 году Республика Беларусь станет хозяйкой II Игр стран Содружества Независимых Государств. В связи с этим Министерство спорта и туризма Республики Беларусь совместно с государственным учреждением "Белспортобеспечение" объявляет о проведении республиканского конкурса "Визуальный образ II Игр стран Содружества Независимых Государств 2023 года в Республике Беларусь".



Порядок организации и условия проведения конкурса определяются Положением о конкурсе. Ознакомиться с ними можно ЗДЕСЬ.



У каждого жителя Республики Беларусь есть уникальная возможность стать частью этого события! Если ты креативен и полон множества идей, и тебе исполнилось 16 лет или ты являешься частью большой и креативной компании, тогда ты смело можешь подавать заявку!



Воплоти свои идеи и получи признание на международном и республиканском уровнях, создав уникальный и узнаваемый образ II Игр стран Содружества Независимых Государств - 2023!