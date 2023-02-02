Конкурс "Столичный учитель - столичному образованию" объединил лучших педагогов Минска

"Столичный учитель - столичному образованию" - конкурс профмастерства объединил лучших педагогов из всех районов Минска. На городской этап прошли учителя истории и математики, воспитатели дошкольного образования и специалисты в творческих предметах.

Всего 8 номинаций и три месяца своеобразных испытаний и экзаменов. Наставники подготовят открытые уроки и разработают планы-конспекты, пройдут тестирование и поделятся опытом на мастер-классах. К слову, в конкурсной зачетке есть первые отметки. На базе средней школы № 30 состоялись публичные выступления в формате презентаций.