3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Конкурс "Столичный учитель - столичному образованию" объединил лучших педагогов Минска
"Столичный учитель - столичному образованию" - конкурс профмастерства объединил лучших педагогов из всех районов Минска. На городской этап прошли учителя истории и математики, воспитатели дошкольного образования и специалисты в творческих предметах.
Всего 8 номинаций и три месяца своеобразных испытаний и экзаменов. Наставники подготовят открытые уроки и разработают планы-конспекты, пройдут тестирование и поделятся опытом на мастер-классах. К слову, в конкурсной зачетке есть первые отметки. На базе средней школы № 30 состоялись публичные выступления в формате презентаций.
Лучших педагогов выберут в каждой номинации. И уже в сентябре победители представят столицу на республиканском конкурсе профмастерства "Учитель года".
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все