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Конкурс Social Weekend в тринадцатый раз объединил авторов полезных идей
Мобильное приложение для правильной сортировки мусора или онлайн-школа для родителей, которые воспитывают детей с нарушением слуха. Лучшие социальные проекты выбирают сегодня в столице. Конкурс Social Weekend в тринадцатый раз объединил авторов полезных идей. Инклюзивные, культурные и образовательные инициативы оценивают представители разных сфер. Наиболее перспективные проекты получают финансовую поддержку.
Какие задумки в этом году в топе, знает Александра Кавелич. Этот кабинет напоминает своеобразный тренажерный зал. Почти без перерывов ученики старательно выполняют артикуляционные упражнения. Для детей с нарушением слуха и речи такие занятия - одно из ключевых учебных направлений. Сделать его более занимательным помогает виртуальный ассистент. Специальное мобильное приложение вместе с единомышленниками создала учительница-дефектолог Антонина Судиловская. Свою идею команда представила на конкурсе социальных проектов.
Social Weekend в этот раз объединил свыше 300 полезных идей
А еще приспособление, которое позволит быстро мониторить загрязнение воздуха, производство экобумаги из тростника или инклюзивные онлайн-школы. Инициативы затронули самые разные сферы. Свои замыслы участники совершенствуют в течение нескольких месяцев во время тренингов и бизнес-семинаров. Это также часть конкурса. В результате такой работы идеи превращаются в социально значимые проекты. Уже готовые решения презентуют в финале.
Наиболее перспективные стартапы получают финансовую помощь
В копилке социальной олимпиады уже не один десяток реализованных проектов. Скоро эта статистика пополнится. Между тем попробовать свои силы активисты смогут и в новом сезоне. Он стартует в августе.
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