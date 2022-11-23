Конкурс новогодних рисунков объявила "Белкнига"

"Новогодние семейные сказки" к самому волшебному празднику соберет "Белкнига". Учреждение объявило конкурс тематических новогодних рисунков в разных жанрах и техниках. Принять участие в творческом соревновании могут дети в возрасте до 14 лет. Новогодние и рождественские "посвящения" карандашом или кистью принимают до 20 декабря.



Итоги конкурса будут подведены в трех возрастных категориях. Победители станут известны 28 декабря и получат дипломы и ценные подарки накануне Нового года.