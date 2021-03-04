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Конкурс видеороликов "Хорошая дорога"

Учить правила дорожного движения можно и через социальные сети. В Ленинском районе Минска подвели итоги конкурса видеороликов "Хорошая дорога". Креативили ученики пятнадцати школ. Участники готовили 30-секундное видео для своих социальных сетей, где рассказали о правилах дорожного движения. Оценивали не только самую оригинальную подачу, но и знания конкурсантов дорожной азбуки.

В своих роликах школьники использовали анимацию, музыку и декорации. Пьедестал разделили ученики 47-й, 111-й и 118-й школ столицы.

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