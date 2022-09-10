Конкурс видеороликов "Найди свою Беларусь" продлен до 15 сентября

С 15 июня 2022 года в нашей стране проходит конкурс видеороликов "Найди свою Беларусь". Участниками этого конкурса являются туристы, которые приезжают к нам из-за границы, в нем уже приняли участие туристы из Германии, Литвы, Польши, США, Китая, и это еще не весь список стран. В связи с тем, что конкурс вызвал большой интерес, мы решили его продлить на неделю, до 15 сентября, следует отметить, что победителя ждет приз от замкового комплекса "Мир".

Наталья Орлович, и. о. пресс-секретаря Министерства спорта и туризма Беларуси