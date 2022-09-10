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Конкурс видеороликов "Найди свою Беларусь" продлен до 15 сентября

Конкурс видеороликов "Найди свою Беларусь" продлен до 15 сентября. Решение принято Министерством спорта и туризма в связи с ажиотажем вокруг конкурса, который проводится для поддержания имиджа Беларуси как открытой к диалогу страны с перспективным и богатым туристическим потенциалом. Задачи конкурса - формирование позитивного отношения иностранных туристов к совершению путешествий по Беларуси, повышение интереса к посещению туристических ресурсов и иных объектов, привлекательных для туристов, а также популяризация историко-культурного, военно-патриотического наследия и природного достояния страны за рубежом.

С 15 июня 2022 года в нашей стране проходит конкурс видеороликов "Найди свою Беларусь". Участниками этого конкурса являются туристы, которые приезжают к нам из-за границы, в нем уже приняли участие туристы из Германии, Литвы, Польши, США, Китая, и это еще не весь список стран. В связи с тем, что конкурс вызвал большой интерес, мы решили его продлить на неделю, до 15 сентября, следует отметить, что победителя ждет приз от замкового комплекса "Мир".
Наталья Орлович, и. о. пресс-секретаря Министерства спорта и туризма Беларуси

К участию в конкурсе приглашаются все категории иностранных граждан и лиц без гражданства. Подробная информация размещена на сайте профильного министерства, а также на интернет-портале Национального агентства по туризму.

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