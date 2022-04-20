Конкурс "Зеленая волна" собрал юных инспекторов дорожного движения из всех районов Минска

Квесты на тему правил дорожного движения и умение виртуозно управлять экотранспортом. "Зеленая волна" для юных инспекторов дорожного движения во Дворце детей и молодежи белорусской столицы. Конкурс собрал участников из всех районов города. Здесь юные инспекторы представляют свои теоретические знания о дорожных знаках, разбирают непростые дорожные ситуации. В качестве практического задания командное прохождение полосы препятствий на велосипеде.