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Конкурс "Женщина года" открывает имена победителей. 40 призеров в пяти номинациях - женщины со всей Беларуси

Призвание - дарить материнскую заботу

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Это семья Раисы Кирпиченко. Творчество здесь тоже любят. В семье 8 детей. Есть даже свои музыканты. Еще в почете здесь походы, рыбалка и спорт. Но больше всего объединяет всех мамина любовь. Раиса Кирпиченко признается: это миссия всей ее жизни. Сейчас она - воспитатель детского дома семейного типа - единственного в Костюковичском районе.Младшему сынишке - всего 4, старшему уже 17. Пятеро из гнезда уже выпорхнули. И хоть эти дети для Раисы приемные, говорит, все равно самые родные. Этому подтверждение и победа в конкурсе в номинации "Материнская слава".

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