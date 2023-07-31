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Конный патруль, выставка вооружения и веселый Степаныч - МВД готовится развлекать гостей II Игр стран СНГ

Игровые площадки, выставки техники и вооружения с фотозонами. МВД готовится развлекать гостей II Игр стран СНГ акцией "За безопасность вместе!". До старта мультимедийного форума остаются считанные дни.

С 4 августа у спортивных арен страны расположатся милицейские интерактивные локации, где каждый даже самый маленький посетитель найдет для себя развлечение по душе. Например, посмотреть, что сегодня есть на вооружении у белорусских милиционеров, сделать памятное фото с ростовыми куклами и полакомиться кашей с полевой кухни.

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У всех будет возможность прийти на локации, пообщаться с милиционерами, курсантами. Можно будет задавать интересные вопросы. В наше время важно понимать, как защитить себя и своих окружающих.
Василиса Марзалюк,заслуженный мастер спорта Беларуси, представитель спортивной команды МВД Беларуси

Гостей на улице также встретят конный патруль, милиционеры на сегвеях и электротранспорте. А еще главный талисман – Степаныч. Кстати, имя веселому персонажу дали подписчики ведомственных соцсетей, где можно узнать больше подробностей о предстоящих мероприятиях.

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