Конный патруль, выставка вооружения и веселый Степаныч - МВД готовится развлекать гостей II Игр стран СНГ

У всех будет возможность прийти на локации, пообщаться с милиционерами, курсантами. Можно будет задавать интересные вопросы. В наше время важно понимать, как защитить себя и своих окружающих.

Василиса Марзалюк,заслуженный мастер спорта Беларуси, представитель спортивной команды МВД Беларуси