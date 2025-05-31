3.78 BYN
3.00 BYN
3.38 BYN
Коновалов о выборах в Польше: Интересы народа не учитываются
Кандидаты в президенты Польши ориентированы не на реальные нужды граждан, а на личное обогащение и продвижение по карьерной лестнице. Так считает военный эксперт и журналист Иван Коновалов.
По его словам, это объясняется давлением со стороны Соединенных Штатов, целью которых является расширение своего влияния в стране.
"Польская политика строится, к сожалению, по лекалам XVIII века, когда политики - это одно, а народ - это другое. Не будут польские политики слушать свой собственный народ, потому что каждый из них делает собственные деньги, собственную карьеру и думает о том, что потом он получит хорошую должность в рамках Евросоюза, а то и в Америку переедет и будет преподавать в университете. Им глубоко плевать на польский народ. Надо помнить о том, что это позиция Соединенных Штатов Америки, которая воспитывала и пестовала таких политиков, американскую клиентелу, которые ждут приказов из Вашингтона и исполняют только их", - заявил Иван Коновалов.
Фото РИА Новости