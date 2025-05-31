"Польская политика строится, к сожалению, по лекалам XVIII века, когда политики - это одно, а народ - это другое. Не будут польские политики слушать свой собственный народ, потому что каждый из них делает собственные деньги, собственную карьеру и думает о том, что потом он получит хорошую должность в рамках Евросоюза, а то и в Америку переедет и будет преподавать в университете. Им глубоко плевать на польский народ. Надо помнить о том, что это позиция Соединенных Штатов Америки, которая воспитывала и пестовала таких политиков, американскую клиентелу, которые ждут приказов из Вашингтона и исполняют только их", - заявил Иван Коновалов.