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Коновалов о падении украинской ракеты С-300: Поводов для беспокойства нет
Украинская ракета комплекса С-300 упала на территорию Беларуси. Как сообщает военное ведомство нашей страны, сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины. В связи со случившимся Президент был немедленно проинформирован. По поручению главы государства на месте работает группа специалистов СК, МВД и Министерства обороны. Саперы исследуют территорию в районе деревни на предмет взрывоопасных обломков.
Ситуация подобна той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территорию Республики Польша. Волноваться жителям абсолютно незачем. Такие случаи, к сожалению, бывают. Ракеты были изготовлены в конце девяностых во время развала Союза и сделаны в Украине. К сожалению, бывают такие случаи, что при потере цели сбиваются с курса и летят в противоположную сторону.
Детали произошедшего военное ведомство сообщит в ближайшее время. На месте событий работает и наша съемочная группа. Подробности - в вечернем эфире.
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