Коновалов о падении украинской ракеты С-300: Поводов для беспокойства нет

Ситуация подобна той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территорию Республики Польша. Волноваться жителям абсолютно незачем. Такие случаи, к сожалению, бывают. Ракеты были изготовлены в конце девяностых во время развала Союза и сделаны в Украине. К сожалению, бывают такие случаи, что при потере цели сбиваются с курса и летят в противоположную сторону.

Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области