Константин Бычек рассказал о противодействии киберпреступности в Беларуси

Не секрет, что за последние 10 лет преступность трансформировалась в киберпространство и информационные технологии. Сегодня уже больше трети преступлений совершаются именно в ИКТ. О противодействии преступлениям в этом направлении рассказал председатель Следственного комитета Беларуси Константин Бычек в "Актуальном интервью".

Последние 10 лет количество преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, растет лавинообразно. Так, если в 2025 году их доля в структуре общей преступности составляла 29 %, то за истекшие шесть месяцев 2026-го этот показатель сформировался на уровне 35 %.

Киберпреступления в отношении белорусских граждан в большинстве совершаются из-за рубежа. Тем не менее Следственным комитетом предпринимается ряд адекватных мер для уверенного реагирования и стабилизации оперативной обстановки. "В частности, в структуре Центрального аппарата Следственного комитета создано главное управление цифрового развития предварительного следствия, которое, помимо расследования киберпреступлений, выполняет ряд иных задач для снижения уровня киберпреступности. Ими создана единая автоматическая информационная система Следственного комитета. Созданы банки данных, в которых аккумулируются сведения о фишинговых ресурсах, аккаунтах, используемых в преступной деятельности, других инструментов киберпреступности, что позволяет своевременно блокировать их и лишать злоумышленников инструментов преступной деятельности", - перечислил собеседник.

Константин Бычек

Одновременно с этим проводится и широкая информационная кампания в СМИ и социальных сетях, а популярный ресурс "Проверь.Бел" позволяет любому гражданину проверить контакт на причастность к преступной деятельности и своевременно прекратить общение.

Председатель СК отметил, что киберпреступность не имеет понятия территориальности, поэтому важнейшее значение приобретают вопросы международного сотрудничества, и в этом деле тоже имеются успехи. "На постоянной основе по преступлениям данной категории создаются международные оперативно-следственные группы по расследуемым в различных государствах уголовным делам, что дает положительные результаты. Кроме того, налажен оперативный обмен между широким спектром иностранных партнеров важной информацией", - подчеркнул Константин Бычек.

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