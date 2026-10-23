Константин Ивлев рассказал о проекте "Ангелы шефа" и поделился впечатлениями о белорусской кухне

Российский шеф-повар и шоумен Константин Ивлев привез в Минск гастропроект "Ангелы шефа".

Он объединяет профессионалов и любителей, гастроблогеров и признанных кулинаров. Рецепты "Ангелов" уже вошли в книги одноименной серии.

В Минске на одной кухне встретились повара из Беларуси и России. Их задачей было создать эксклюзивное сет-меню, используя даже в десертах картофель как базовый продукт.

Константин Ивлев поделился своими впечатлениями о блюдах белорусской кухни, а также дал совет по ее "перезагрузке".

По его словам, когда речь заходит о Беларуси, первое, что приходит в голову, - это картофель. Поэтому на гала-ужине в рамках проекта "Ангелы шефа" было решено трансформировать привычный продукт в новые вкусы и формы. "Суть повара заключается в том, чтобы выжать максимум из всего", - отметил он.

Ивлев также рассказал о своем гастропроекте "Ангелы шефа". По его словам, это не просто продюсерский центр, а скорее профессиональное сообщество, где повара общаются, обмениваются трендами и поддерживают друг друга. "Один из главных специалитетов нашей профессии - это общение", - подчеркнул он.

Говоря о медийности, Ивлев признал, что сегодня она крайне важна для шеф-поваров: "Все шефы тщеславные. И каждый хочет, чтобы его рецепт увидели и узнали".

Профессионал поделился своим мнением о том, в каких экспериментах нуждается гастрономическая культура Беларуси и России. Он напомнил, что еще в 2007 году объявил манифест "новой русской кухни", основанной на использовании локальных продуктов, современных технологий и нестандартной подачи блюд. Например, блюда можно подавать не только на фарфоре и стекле, но и на гжели, бересте.

Константин Ивлев высоко оценил белорусскую кухню, назвав ее "офигенной", но предложил слегка "перезагрузить" ее.

"Классику оставить классикой, но уже делать направление в новую сферу. То есть показать совершенно другие углы и вкусы даже того же драника", - посоветовал шеф-повар.