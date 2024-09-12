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Константин Косачев поздравил "Первый информационный" с началом вещания
Сегодня Запад делает все возможное, чтобы дискредитировать и демонизировать образ и России, и Беларуси в глазах мировой общественности. Запад не устраивает, что наши страны ведут независимую политику, которая в первую очередь защищает интересы Союзного государства. Против нас развязана настоящая информационная война, поэтому старт в Беларуси "Первого информационного" канала - это своевременный ответ на те вызовы и угрозы, которые идут со стороны коллективного Запада. Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев поздравил "Первый информационный" с началом вещания и пожелал новому каналу бить врага профессиональной и правдивой информацией.
Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России:
"Я хотел бы вместе с белорусскими зрителями порадоваться очень важному событию - старту "Первого информационного" канала. Это событие знаковое, это событие, которое, с моей точки зрения, является очень своевременным, адекватным и профессиональным ответом на те информационные войны, которые сейчас ведутся против Беларуси, против России и против других стран. Информационное оружие сейчас оказывается самым острым, самым эффективным, самым востребованным".
Информационное оружие, по словам Косачева, могло бы работать и в мирных целях, как существует мирный атом и способствует сближению народов. "Увы, сейчас этого не происходит. Наши оппоненты на Западе используют все возможные и невозможные медиаресурсы, для того чтобы очернять, дискредитировать происходящее в Беларуси, происходящее в России. И только адекватная, профессиональная, экспертная оценка происходящего, честная оценка происходящего и может быть правильным и своевременным ответом на то, что пытаются сделать с нами наши оппоненты. "Первый информационный" канал, в добрый путь!" - пожелал Константин Косачев.
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