Сегодня Запад делает все возможное, чтобы дискредитировать и демонизировать образ и России, и Беларуси в глазах мировой общественности. Запад не устраивает, что наши страны ведут независимую политику, которая в первую очередь защищает интересы Союзного государства. Против нас развязана настоящая информационная война, поэтому старт в Беларуси "Первого информационного" канала - это своевременный ответ на те вызовы и угрозы, которые идут со стороны коллективного Запада. Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев поздравил "Первый информационный" с началом вещания и пожелал новому каналу бить врага профессиональной и правдивой информацией.

Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России:

"Я хотел бы вместе с белорусскими зрителями порадоваться очень важному событию - старту "Первого информационного" канала. Это событие знаковое, это событие, которое, с моей точки зрения, является очень своевременным, адекватным и профессиональным ответом на те информационные войны, которые сейчас ведутся против Беларуси, против России и против других стран. Информационное оружие сейчас оказывается самым острым, самым эффективным, самым востребованным".