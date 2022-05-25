Константин Косачев: Санкции против России и Беларуси - мотиватор для развития наших экономик

Нет никакого сомнения, что уроки из нынешней экономической и политической ситуаций Беларусь и Россия извлекли в полном объеме. Санкции против наших стран - это колоссальный мотиватор, который сделает наши экономики еще сильнее. Таким мнением поделился зампредседателя Совета Федерации России Константин Косачев.



Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания России:

Вне всякого сомнения, и Россия, и Беларусь - экономики самодостаточные. Наши инженеры совершенно точно не уступают в квалификации инженерам западным. Наши производства совершенно точно в высшей степени квалифицированы. У меня нет никакого сомнения, что Россия во взаимодействии со своими партнерами (ближайшим, разумеется, является Беларусь) переживет нынешние временные сложности и совершенно точно обеспечит устойчивость нашей экономики и всех производственных цепочек уже без тех рисков, которые создавала нам до того излишняя зависимость от внешних поставщиков.



"Вне всякого сомнения, у нас есть первый и самый зримый опыт - это развитие с/х отрасли. Сейчас, возможно, кто-то сомневается, что мы таким образом сможем поднять наше станкостроение, нашу авиационную промышленность, другие отрасли высокотехнологичной экономики. Ничего в этом нет непреодолимого, и, конечно, нынешняя ситуация, - это тот колоссальный стимул, тот колоссальный мотиватор, который при всех других сопутствующих обстоятельствах несет в себе однозначный позитивный заряд", - констатировал Косачев.