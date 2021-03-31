Конституционная комиссия начала работу. Обсуждаются возможные изменения

Конституционная комиссия сегодня начала свою работу

По словам председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, рассмотрят каждое предложение, которое поступит участникам рабочей группы. При этом самые конструктивные инициативы в будущем могут быть реализованы не в Конституции, а в соответствующих законах или правовых актах. Определен рабочий график (комиссия планирует собираться раз в две недели), чтобы рассмотреть предложения по каждому из разделов основного закона страны.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

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Сейчас не стоит задача написать Конституцию с чистого листа. Конституция была принята, напомню, в 1994 году, изменения были внесены в 1996 году. И вот уже около 30 лет Республика Беларусь устойчиво, динамично, безопасно развивается. Мы достигаем прогресса по различным направлениям. И сегодня на современном этапе необходимо укрепить правовой каркас нашего основного закона, чтобы дать возможность регулировать на самом высоком уровне современном общественные отношения по всем направлениям".



Помимо организационных и юридических вопросов, сегодня начали рассматривать предложения по второму разделу Конституции