Конституционная комиссия рассмотрела предложения по изменению законодательства

Сегодня состоялось третье заседание Конституционной комиссии. На нем рассмотрены предложения об изменении положений о функциях и полномочиях Президента Беларуси и правительства - Совета Министров. Озвучены инициативы, которые поступили в комиссию во время общественного обсуждения. Среди прочих предлагается ряд полномочий Президента закрепить за правительством. В частности, расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения Президенту предложений по структуре правительства, назначению на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства. Также предлагается на конституционном уровне усилить роль правительства в бюджетной сфере. В то же время в ходе заседания было отмечено, что сегодня в Беларуси нет объективной необходимости менять форму правления.