Конституционный Суд Беларуси рассмотрел первую индивидуальную конституционную жалобу

Конституционный Суд 30 января рассмотрел первую индивидуальную конституционную жалобу. Об этом сообщает БЕЛТА.

В ходе заседания была оглашена позиция полномочного представителя главы государства в Конституционном Суде - главы Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрия Крутого. Непосредственное участие в самом заседании приняла заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, курирующий правовую работу, Ольга Чуприс.

Как отметила Ольга Чуприс, этот день имеет большое историко-политическое значение для нашей страны. Она напомнила, что в ходе подготовки принятых на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года конституционных поправок главой государства поддержана инициатива о предоставлении нашим гражданам прямого доступа к конституционному правосудию, что является важным средством защиты их конституционных прав и свобод.

18 июля 2024 года на встрече с судьями Конституционного Суда Президент Республики Беларусь обратил внимание на необходимость активизации работы в этом направлении. "Нужно доступно рассказать людям, что конституционная жалоба - это их дополнительная гарантия, когда исчерпаны все средства защиты в судах общей юрисдикции", - процитировала Ольга Чуприс слова главы государства.

По ее мнению, рассмотренная сегодня конституционная жалоба демонстрирует высокий уровень развития государственных институтов, нашедший воплощение в эволюционном пути развития конституционного правосудия, а также указывает на гражданскую зрелость белорусского общества.

"Гражданин не согласился с принятым в отношении него решением по делу об административном правонарушении, посчитал, что нормы процессуального закона об административной ответственности не позволяют ему в полной мере реализовать отдельные конституционные права. Он прошел все этапы судебного обжалования, после чего обратился в Конституционный Суд", - резюмировала заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь.