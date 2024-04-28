Конституционному Суду Республики Беларусь исполняется 30 лет

Сегодня исполняется 30 лет со дня образования Конституционного Суда Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.



Конституционный Суд был сформирован 28 апреля 1994 года, практически сразу после принятия Конституции Республики Беларусь. С этого момента появился новый для белорусского государства орган судебной власти.



КС сумел занять надлежащее место как в системе судебной власти, так и в механизме защиты прав и свобод граждан. Он обеспечивает принцип верховенства права и единства отечественной правовой системы, сохраняет фундаментальные конституционные ценности и составляющие их основу идеи общественного согласия и социальной справедливости.



Суд формируется в количестве 12 судей из высококвалифицированных специалистов в области права. Председатель, заместитель председателя и судьи избираются и освобождаются от должности Всебелорусским народным собранием. Председатель и заместитель председателя Конституционного Суда избираются из числа судей Конституционного Суда. Судьи избираются на 11 лет.