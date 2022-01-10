Конституционные преобразования с педагогами Фрунзенского района Минска обсудила Марина Ленчевская

Мы еще говорим и о социальной ответственности самого гражданина. Педагоги, с которыми мы обсуждаем проект Конституции, они же и руководители учебных заведений. Важно, чтобы они донесли до своих коллективов фундаментальную основу данного проекта. Видно, что возникают вопросы даже дискуссионного характера. Например, люди не совсем понимают, что такое Всебелорусское народное собрание. И людям надо объяснять, что это наивысший орган народовластия.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси