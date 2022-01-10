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Конституционные преобразования с педагогами Фрунзенского района Минска обсудила Марина Ленчевская
Диалоговые площадки по обсуждению изменений и дополнений Конституции функционируют в организациях и на предприятиях белорусской столицы и регионов страны. Только в Минске создано 9 групп экспертов для дискуссий в трудовых коллективах. Активны в работе форумов и парламентарии. Так, особенности конституционных преобразований с педагогами Фрунзенского района столицы 10 января обсуждала депутат Палаты представителей Марина Ленчевская. Как она отметила, мы создаем сильное социально ориентированное государство с традиционными семейными ценностями. При этом благодаря конституционным изменениям важно зафиксировать и такое понятие, как "социальная ответственность гражданина". Например, за свое здоровье.
Мы еще говорим и о социальной ответственности самого гражданина. Педагоги, с которыми мы обсуждаем проект Конституции, они же и руководители учебных заведений. Важно, чтобы они донесли до своих коллективов фундаментальную основу данного проекта. Видно, что возникают вопросы даже дискуссионного характера. Например, люди не совсем понимают, что такое Всебелорусское народное собрание. И людям надо объяснять, что это наивысший орган народовластия.
В администрации каждого района столицы и самом Мингорисполкоме работают общественные приемные, где можно лично получить полную информацию, а также оставить свои предложения по изменениям и дополнениям в Конституцию. Приемные работают трижды в неделю в вечернее время.
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