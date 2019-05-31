Конституционный суд Беларуси работает в русле международной правовой мысли

Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков на открытии международной конференции. Форум проходит в Минске и приурочен к 25-летию Конституции. Приветствие участникам международной конференции направил Александр Лукашенко. Среди участников - делегации Азербайджана, Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Чехии, а также руководство Венецианской комиссии, парламентарии и ученые. Участники конференции отметили, что конституционная юстиция приобретает важное значение. Эта область права не может развиваться изолированно в отдельно взятом государстве, и потому необходимо укреплять международные связи, обмениваться опытом.