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Конституционный суд Беларуси работает в русле международной правовой мысли
Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков на открытии международной конференции. Форум проходит в Минске и приурочен к 25-летию Конституции. Приветствие участникам международной конференции направил Александр Лукашенко. Среди участников - делегации Азербайджана, Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Чехии, а также руководство Венецианской комиссии, парламентарии и ученые. Участники конференции отметили, что конституционная юстиция приобретает важное значение. Эта область права не может развиваться изолированно в отдельно взятом государстве, и потому необходимо укреплять международные связи, обмениваться опытом.
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