Конституционный суд дал советы парламенту и Президенту в ежегодном послании