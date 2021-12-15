В новой редакции Основного закона страны будет также отмечена недопустимость вмешательства во внутренние дела. Это подтверждают и нормы международного права. Сегодня Конституционный суд поставил точку в деле о санкционном давлении на Беларусь. Вмешиваться во внутренние и внешние дела другого государства - противозаконно. Только вот на Западе, вероятно, об этом забыли. Но мы напомним. Основные тезисы в материале Виктории Радевич.

Санкционные документы, принятые странами ЕС в отношении Беларуси, не соответствуют Уставу ООН и затрагивают национальные интересы нашей страны. Об этом говорили сегодня в зале Конституционного суда в Минске. Официальное решение должно стать правовым сигналом для международных и иностранных организаций. На это и был расчет белорусского правительства.



Именно белорусские сенаторы и депутаты выступили инициаторами обращения в Конституционный суд с предложением оценить введенные пакеты санкций против Беларуси на соответствие общепризнанным принципам и нормам международного права. Современные вызовы и условия требуют быстрого реагирования. Как итог - решение по данному делу сегодня озвучили в зале суда в Минске.





Была проведена достаточно серьезная подготовительная работа. И в данном случае все санкционные решения сопоставлялись с общепризнанными принципами и нормами международного права, которые закреплены в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека и ряде других универсальных и региональных международных документов.



В Конституционном суде отметят: санкции затрагивают права и свободы белорусов. Речь идет и о социальных, и экономических, и гражданских правах.







Принятые ЕС санкции против Беларуси затрагивают права и свободы граждан





Конституционный суд считает, что при рассмотрении данного дела документа ЕС и некоторых иностранных государств, которые вводят ограничительные меры в отношении Беларуси, противоречат общепризнанным принципам равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Кроме того, не соответствует принципу права народов на самоопределение право любого народа свободно выбирать свой политический статус, свое экономическое и социально-культурное развитие.

Алла Бодак, судья Конституционного суда Беларуси





Никто не имеет права вмешиваться во внутренние и внешние дела другого государства





Никто не имеет права вмешиваться во внутренние или внешние дела другой страны, в частности, Беларуси. Это и будет вердиктом Фемиды. Такие официальные выводы, по мнению правительства нашей страны, не должны остаться без внимания в международных и иностранных организациях.



Решение белорусского Конституционного суда планируется передать для рассмотрения в ООН, чтобы на площадке Организации Объединенных Наций смогли оперативно дать оценку действиям коллективного Запада, вводившим санкции, и прекратить давление на Беларусь.





К сожалению, как показывает практика последних десятилетий, ряд государств где-то сознательно, где-то умышленно, где-то грубо проводит политику нарушений этих общепризнанных норм международного права, которые входят в противоречия и по духу, и по содержанию с правовыми актами, которые приводят к нарушению архитектуры мирного сосуществования государств мира, деконсолидации мирового сообщество и в конечном счете прямо ущемляют права и свободы граждан. Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси





Принципиальная позиция Конституционного суда, отметят представители белорусского правительства, должна быть ориентиром, в том числе для наших госорганов и должностных лиц, особенно если те несут ответственность за отстаивание национальных интересов страны.





С. Любецкая: Позиция Конституционного суда по введению против Беларуси санкций - это правовой прецедент





В целом оценивая это решение и высказывая к нему отношение, следует отметить, что такая правовая позиция - это правовой прецедент. Оценка дана официально, Конституционным судом. С учетом того что Республика Беларусь является суверенным правовым государством, действует в рамках правового поля и является полноправным участником мировой правовой системы, вправе рассчитывать на соблюдение норм международного права. Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси





За призывы к санкциям против Беларуси вводится уголовная ответственность





Факт Как стало известно накануне, за призывы к санкциям против Беларуси, а также белорусских предприятий и граждан страны вводится уголовная ответственность. Соответствующий закон одобрил Президент Александр Лукашенко

Срок до шести лет лишения свободы грозит в том случае, если призывы обращены к рядовым лицам. Если они направлены в адрес зарубежных государств, международных и иностранных организаций, тюремный срок увеличивается до 10 лет. Максимальное наказание по этой статье (а это до 12 лет лишения свободы) грозит должностным лицам или тем, чьи призывы приводят к тяжким для государства последствиям.

