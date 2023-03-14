Конституционный Суд принял послание Президенту и Национальному собранию

В первом разделе дан анализ конституционного развития в современных условиях в связи с принятием на республиканском референдуме изменений и дополнений Конституции нашей страны, отметил председатель КС. "Во втором разделе анализируется роль конституционализации права в укреплении конституционного правопорядка и обеспечении конституционной безопасности. В третьем разделе дан анализ результату деятельности Конституционного Суда по осуществлению обязательного предварительного контроля конституционности законов, принятых парламентом до подписания их Президентом Республики Беларусь. В четвертом разделе изложена информация о новых полномочиях Конституционного Суда и развитии форм конституционного правосудия. В пятом разделе представлена информация об исполнении решений и правовых позиций Конституционного Суда", - подчеркнул он.