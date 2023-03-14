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Конституционный Суд принял послание Президенту и Национальному собранию
Конституционный Суд принял послание Президенту и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь", пишет БелТА.
"Содержание послания изложено на 26 страницах и состоит из пяти разделов, вводной и заключительной частей", - отметил председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич, оглашая послание.
В первом разделе дан анализ конституционного развития в современных условиях в связи с принятием на республиканском референдуме изменений и дополнений Конституции нашей страны, отметил председатель КС. "Во втором разделе анализируется роль конституционализации права в укреплении конституционного правопорядка и обеспечении конституционной безопасности. В третьем разделе дан анализ результату деятельности Конституционного Суда по осуществлению обязательного предварительного контроля конституционности законов, принятых парламентом до подписания их Президентом Республики Беларусь. В четвертом разделе изложена информация о новых полномочиях Конституционного Суда и развитии форм конституционного правосудия. В пятом разделе представлена информация об исполнении решений и правовых позиций Конституционного Суда", - подчеркнул он.
"В установленном порядке послание Конституционного Суда "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь" будет направлено Президенту, палатам парламента, а также текст будет размещен на сайте Конституционного Суда, в нашем журнале "Судебный вестник" и в других СМИ", - дополнил Петр Миклашевич.
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