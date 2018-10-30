В Беларуси рассматривается дело о правовом регулировании охраны изображения человека

Конституционный суд Беларуси рассматривает дело о правовом регулировании в гражданском законодательстве охраны изображения человека. Все чаще в Интернете появляются фотографии людей без их ведома. Порой информация носит компрометирующий характер, порочащий честь и достоинство, содержит номера телефонов, адрес людей, информацию об их родных и близких. Автор такого поста остается безнаказанным, а человек, о котором идет речь, попадает в щекотливую ситуацию. Подобное дело в нашей стране рассматривается впервые. В Конституционном суде не исключают, что решение послужит поводом для изменения гражданского законодательства.