Конституция 1994 стала антикризисной, но не смогла в полной мере обеспечить эффективное развитие

Беларусь 15 марта отметит День Конституции. Мы шаг за шагом шли к сильной и процветающей стране и неоднократно объединяли усилия для укрепления государственного фундамента. И сегодня Основной закон Беларуси - это гарант мира и безопасности, сохранения демократических принципов и планомерного развития общества и государства. Такой Конституцию создал белорусский народ.



Как это было - в проекте Агентства теленовостей "Право на независимость".

Конституция 1994 стала антикризисной. Но, как оказалось на практике, она не смоглав полной мере обеспечить эффективное развитие молодого государства. Страна, вздохнув с облегчением, ждала решительных действий, но противоречия, заложенные в Основном законе, дали о себе знать. Решения молодого Президента в Овальном зале забалтывались, а то и вовсе блокировались. Налицо политический кризис. Нужно было срочно искать выход из ситуации. И глава государства, имея на то конституционное право, обращается к народу с предложением провести референдум.

Было предложено провести референдум по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию, в частности, что касаемо полномочий Президента. Ему предлагалось передать функции о назначении высших должностных лиц, судебного корпуса нашей страны, в том числе председателей судов, назначении членов ЦИК, назначении руководителей регионов страны, даже выдвигать единоличные решения по проведению референдумов в Республике Беларусь. Также в 1996 году было впервые предложено упразднение такого органа как Верховный совет Беларуси и замена его на двухпалатный парламент - Национальное собрание. Владислав Лойко, старший научный сотрудник Музея современной белорусской государственности

На референдум 1995 года было вынесено еще несколько важных вопросов. Нельзя возводить стены, не укрепив фундамент. Молодое белорусское государство начинало практически с нуля в своей идеологии, символике. После развала СССР отдельные горячие головы предлагали снести все до основания. Беларусь оказалась в шаге от национализма. Языковой вопрос мог спровоцировать раскол в обществе и привести к братоненавистничеству, как это случилось в Украине и в странах Прибалтики. Навязываемая БЧБ символика грозила нанести смертельную рану целым поколениям, которые знали, что за ней стоит. Спустя годы понятно, кому это было выгодно, куда хотели повернуть нашу страну. А тогда, чтобы выжить, важно было сохранить единство общества и раз и навсегда определить свой собственный путь развития без войн и потрясений. И белорусы сказали- да.

Более 83 % граждан согласились с тем, чтобы русский язык стал государственным наравне с белорусским. 75 % проголосовали за изменение государственной символики. Более 83 % поддержали экономическую интеграцию с Россией. И почти 78 % согласились с внесением изменений в Конституцию касательно полномочий Верховного Совета.

1. Согласны ли вы с приданием русскому языку равного статуса с белорусским? 83,3 %

2. Поддерживаете ли Вы предложение об установлении новых Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь? 75,1 %

3. Поддерживаете ли Вы действия Президента Республики Беларусь, направленные на экономическую интеграцию с Российской Федерацией? 83 %