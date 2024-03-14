3.76 BYN
Конституция 1994 стала антикризисной, но не смогла в полной мере обеспечить эффективное развитие
Беларусь 15 марта отметит День Конституции. Мы шаг за шагом шли к сильной и процветающей стране и неоднократно объединяли усилия для укрепления государственного фундамента. И сегодня Основной закон Беларуси - это гарант мира и безопасности, сохранения демократических принципов и планомерного развития общества и государства. Такой Конституцию создал белорусский народ.
Как это было - в проекте Агентства теленовостей "Право на независимость".
Конституция 1994 стала антикризисной. Но, как оказалось на практике, она не смоглав полной мере обеспечить эффективное развитие молодого государства. Страна, вздохнув с облегчением, ждала решительных действий, но противоречия, заложенные в Основном законе, дали о себе знать. Решения молодого Президента в Овальном зале забалтывались, а то и вовсе блокировались. Налицо политический кризис. Нужно было срочно искать выход из ситуации. И глава государства, имея на то конституционное право, обращается к народу с предложением провести референдум.
Было предложено провести референдум по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию, в частности, что касаемо полномочий Президента. Ему предлагалось передать функции о назначении высших должностных лиц, судебного корпуса нашей страны, в том числе председателей судов, назначении членов ЦИК, назначении руководителей регионов страны, даже выдвигать единоличные решения по проведению референдумов в Республике Беларусь. Также в 1996 году было впервые предложено упразднение такого органа как Верховный совет Беларуси и замена его на двухпалатный парламент - Национальное собрание.
На референдум 1995 года было вынесено еще несколько важных вопросов. Нельзя возводить стены, не укрепив фундамент. Молодое белорусское государство начинало практически с нуля в своей идеологии, символике. После развала СССР отдельные горячие головы предлагали снести все до основания. Беларусь оказалась в шаге от национализма. Языковой вопрос мог спровоцировать раскол в обществе и привести к братоненавистничеству, как это случилось в Украине и в странах Прибалтики. Навязываемая БЧБ символика грозила нанести смертельную рану целым поколениям, которые знали, что за ней стоит. Спустя годы понятно, кому это было выгодно, куда хотели повернуть нашу страну. А тогда, чтобы выжить, важно было сохранить единство общества и раз и навсегда определить свой собственный путь развития без войн и потрясений. И белорусы сказали- да.
Более 83 % граждан согласились с тем, чтобы русский язык стал государственным наравне с белорусским. 75 % проголосовали за изменение государственной символики. Более 83 % поддержали экономическую интеграцию с Россией. И почти 78 % согласились с внесением изменений в Конституцию касательно полномочий Верховного Совета.
1. Согласны ли вы с приданием русскому языку равного статуса с белорусским? 83,3 %
2. Поддерживаете ли Вы предложение об установлении новых Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь? 75,1 %
3. Поддерживаете ли Вы действия Президента Республики Беларусь, направленные на экономическую интеграцию с Российской Федерацией? 83 %
4. Согласны ли Вы с необходимостью внесения изменений в действующую Конституцию, которые предусматривают возможность досрочного прекращения полномочий Верховного Совета Президентом? 77,7 %