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Конституция раскрывает большие возможности - активистов Минска торжественно чествовали в День Конституции
Во Дворце Республики 15 марта в День Конституции торжественно чествовали активистов Минска. Среди награжденных были представители разных сфер - образования, промышленности, культуры, экономики. Благодарностями Мингорсовета и Мингорисполками отмечены 300 человек. Это люди, которые вносят вклад в развитие столицы, отстаивают свою гражданскую позицию и являются примером для молодого поколения.
"Очень ценно понимать, что именно в этот день ты получишь награду, и твой труд оценили по достоинству. Наше предприятие занимает одно из основных лидирующих позиций. Я так считаю, потому что по сути мы делаем все, что вы видите в городе - это основное оформление городских мероприятий, это рекламные билборды", - поделилась замдиректора ГП "Минскреклама" Марина Грицева.
"Сегодня очень большой праздник для всего нашего народа, потому что Конституция - это основной закон нашей жизнедеятельности. Он определяет наши права обязанности и вообще раскрывает перед нами очень большие возможности, особенно для нашей молодежи, для будущего, - считает директор кинотеатра "Пионер" Александр Петрович. - Поэтому есть ощущение праздника. Это по-настоящему праздник".
Я счастлива тем, что мне пришлось быть непосредственным участником работы над обновленной Конституцией, внесением дополнений и изменений. Это поистине была уникальная работа, потому что включились все. Огромное количество предложений, которые поступали, говорит о том, что люди небезразличны к будущему своей страны, к тем, кто живет в нашей родной Беларуси.
Финальным ярким акцентом праздничного дня по случаю 30-летия Конституции стал концерт во Дворце Республики.
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