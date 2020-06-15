Консультации по подготовке к ЦТ в белорусских школах будут проходить по 23 июня

По рекомендациям Минобразования, консультации проводятся с 15 по 23 июня. "Они организованы во всех областях и Минске по всем предметам, по которым предусмотрено проведение ЦТ. Наиболее востребованными являются консультации по математике, русскому и иностранным языкам, биологии, химии", - заявили в Минобразования.



Расписание консультаций в школах по учебным предметам составляется индивидуально.



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