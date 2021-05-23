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Контактный зоопарк заработал в Могилеве
Подарок в преддверии Дня защиты детей преподнес Могилевский зоосад. Здесь построили открытые вольеры для контактного зоопарка - популярного во всем мире вида общения с животным миром. Кролики, козы, спасенные местными жителями аисты. Отдельный вольер у бычка, сюда переехал на постоянное место жительства и поросенок. Уже в первые часы после открытия в зоопарке был настоящий ажиотаж.
Кстати, встретил туристический сезон Могилевский зоосад пополнением. На свет появились маленький зубр, косуля и муфлон. Сейчас они стараются не отходить от родителей.
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