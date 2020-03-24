"Контейнерные" дети. Что скрывается за этим понятием?

Так называемые контейнеры, люльки, стульчики, манежи, автокресла, коляски, подарили современным родителям комфорт и мобильность. Но расплата - отставание современных детей в развитии. Исследования показали, что по сравнению с прошлым поколением детей "контейнерные" дети начинают говорить, ходить с отставанием на полгода-два! Дети получают из окружающей среды постоянные раздражители.







Какие ощущения должен испытывать ребенок, чтобы его мозг активно развивался:





- тактильные

- двигательные

- зрительные

- вестибулярные





По грубым подсчетам, сколько наш ребенок проводит в разных приспособлениях (люльках-кроватках, колясках?)

Кроватка, ночной и дневной сон - 10-12 часов Коляска - 2-4 часа Автокресло - 1-2 часа Стульчик - 1-2 часа Шезлонг и люлька - 1-2 часа