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"Контейнерные" дети. Что скрывается за этим понятием?

Так называемые контейнеры, люльки, стульчики, манежи, автокресла, коляски, подарили современным родителям комфорт и мобильность. Но расплата - отставание современных детей в развитии. Исследования показали, что по сравнению с прошлым поколением детей "контейнерные" дети начинают говорить, ходить с отставанием на полгода-два! Дети получают из окружающей среды постоянные раздражители.



Какие ощущения должен испытывать ребенок, чтобы его мозг активно развивался:

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  • - тактильные
  • - двигательные
  • - зрительные
  • - вестибулярные

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По грубым подсчетам, сколько наш ребенок проводит в разных приспособлениях (люльках-кроватках, колясках?)

  1. Кроватка, ночной и дневной сон - 10-12 часов
  2. Коляска - 2-4 часа
  3. Автокресло - 1-2 часа
  4. Стульчик - 1-2 часа
  5. Шезлонг и люлька - 1-2 часа

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Пусть эти приспособления служат только тогда, когда они нужны. Приезжая домой, не оставляйте ребенка в автокресле, не забывайте его в стульчике после обеда. Расширяйте границы детского мира дальше контейнера!

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