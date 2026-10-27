Контейнеры для сбора текстиля устанавливают в Минске

Первые специализированные контейнеры для сбора текстиля уже устанавливают в Минске. Такие боксы - новация 2026 года. Они удобны в использовании: их легко самостоятельно открыть, чтобы оставить ненужные вещи из хлопка и синтетических материалов.

Контейнеры для текстиля - часть новой технологии переработки вторичного сырья: в результате оно превращается в топливо для цементных заводов. Такой подход позволяет не только дать текстилю вторую жизнь, но и снизить объем отходов, попадающих на полигоны.

До конца года в Минске установят 50 таких площадок с контейнерами для сбора текстиля.