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Контейнеры для просроченных медикаментов появились в медучреждениях Минска

Новые подходы в теме раздельного сбора мусора. Контейнеры для просроченных медикаментов появились в поликлиниках, больницах и ветклиниках столицы. Таблетки, капсулы, аэрозоли и другие препараты, попав на полигон с коммунальными отходами, могут нанести значительный ущерб окружающей среде.О правильном потреблении и утилизации - Татьяна Божко.

Правильная утилизация медотходов

Специальные контейнеры для стекла, пластика, бумаги, а теперь и для просроченных медикаментов. О правильной утилизации лекарств заговорили не так давно. Выбросить таблетки, капсулы и суспензии, срок годности которых уже закончился, в общий контейнер для мусора, значит нанести урон экологии.

Владимир Масленников, заместитель гендиректора республиканского оператора по обращению с просроченными медпрепаратами:

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Проверять домашнюю или автоаптечку следует хотя бы раз в полгода. На утилизацию должны отправиться не только просроченные лекарства, но и пожелтевшие таблетки, капсулы, которые изменили форму. Они точно не принесут пользы, а вред нанести способны. Жидкие средства, такие как капли, сиропы и растворы, надо выбросить, если они помутнели, изменили цвет и запах.

Контейнеры для сбора просроченных лекарств

Первый - пробный - контейнер для сбора просроченных медикаментов появился в поликлинике № 40 Минска еще два года назад. Постепенно экоинициативу поддержали другие медучреждения столицы. Сегодня усовершенствованные емкости евроформата установлены более чем в десяти поликлиниках. Процесс сбора специалисты строго контролируют.

Руслан Михалевич, директор РУП "БелНИЦ "Экология":

Владимир Гарченко, заместитель главного врача поликлиники № 40 г. Минска:

Собранные медикаменты отправляются на утилизацию. Ее проводят в несколько этапов на специализированном предприятии по переработке вторичного сырья.

Медицинские отходы сжигаются в печи. Первый этап проходит при температуре 700 градусов, второй - 1200. Новая порция отходов - каждые 20 минут.


Печь уничтожает не только упаковки с лекарствами, но и опасные вещества, что образовываются при их сжигании. Специалисты заверяют: после правильной переработки медотходов в атмосферу попадает только безвредный углекислый газ.

Игорь Сухаревич, главный инженер КУП по переработке отходов:Сжигание отходов происходит при температуре около 700 градусов - это основной этап сжигания. А отходящие газы, в которых содержатся вредные вещества, такие как диоксиды и фураны, сжигаются при температуре 1100-1200 градусов, чтобы минимизировать выбросы в окружающую среду. Поступают и отходы 1-2 класса опасности, но в результате мы получаем один-единственный отход - это зола. По классу опасности она менее опасная, ее можно захоранивать.Такой метод утилизации имеет и еще один важный плюс. Землю, которую отдали бы под мусорные полигоны, теперь можно использовать с большей пользой.
Контейнеры для просроченных медикаментов появились в медучреждениях Минска

Руслан Михалевич, директор РУП "БелНИЦ "Экология": Если поднимать вопрос экономической эффективности того же сжигания, то нужно его рассматривать не однобоко. С точки зрения длительности этого процесса мы фактически лет на 40 минимум выводим из оборота часть земли, ведь весь полигон - это не только место для захоранивания. Это и производственная зона, защитная зона очень большая. Ну и вид: это будет современный завод, как в Австрии, или свалка. Я думаю, эстетическая сторона тоже важна.В день на этом спецкомплексе сжигают до 700 килограммов медицинских отходов. Проектная мощность - 360 тонн в год. В прошлом году утилизировали 215 тонн. В этом году надеются переработать максимум, если к ответственному сбору просроченных лекарств и правильной, безопасной для экологии и здоровья утилизации присоединятся все белорусы.

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