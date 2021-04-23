Контейнеры для просроченных медикаментов появились в медучреждениях Минска

Если поднимать вопрос экономической эффективности того же сжигания, то нужно его рассматривать не однобоко. С точки зрения длительности этого процесса мы фактически лет на 40 минимум выводим из оборота часть земли, ведь весь полигон - это не только место для захоранивания. Это и производственная зона, защитная зона очень большая. Ну и вид: это будет современный завод, как в Австрии, или свалка. Я думаю, эстетическая сторона тоже важна.

В день на этом спецкомплексе сжигают до 700 килограммов медицинских отходов. Проектная мощность - 360 тонн в год. В прошлом году утилизировали 215 тонн. В этом году надеются переработать максимум, если к ответственному сбору просроченных лекарств и правильной, безопасной для экологии и здоровья утилизации присоединятся все белорусы.