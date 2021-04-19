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Контейнеры для сбора просроченных медикаментов появились в поликлиниках и больницах Минска

Контейнеры для сбора просроченных медикаментов появились в поликлиниках, больницах и ветклиниках белорусской столицы. Это усовершенствованные емкости для таблеток, капсул, аэрозолей и других препаратов, которые, попав на полигон с коммунальными отходами, могут нанести значительный урон окружающей среде.

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Вредные вещества утилизируются в два этапа при очень высокой температуре. В день в спецкомплексе сжигается до 700 кг медицинских отходов.

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