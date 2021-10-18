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Контрастная погода ожидается на неделе в Беларуси
Контрастная погода ожидается на этой неделе в Беларуси. Завтра днем плюс 11, ночью заморозки до минус 3. Осадки маловероятны. Дожди только по западу страны. Уже в среду ночью и утром ожидаем снег.
В выходные снова похолодает. Будет ветрено и дождливо. На большей части территории страны ожидается мокрый снег.
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