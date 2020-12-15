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Контрастный декабрь: ночью минус, днем плюс
Осторожность надо проявлять водителям в эти дни. Ситуация на дорогах напряженная: гололедица и плохая видимость из-за тумана. Ночью и утром во многих районах ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В течение недели и в выходные - теплая для середины декабря погода. Минимальная ночью температура воздуха - минус 7 градусов, а максимальная днем - плюс 5.
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