Контрастный декабрь: ночью минус, днем плюс

Осторожность надо проявлять водителям в эти дни. Ситуация на дорогах напряженная: гололедица и плохая видимость из-за тумана. Ночью и утром во многих районах ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В течение недели и в выходные - теплая для середины декабря погода. Минимальная ночью температура воздуха - минус 7 градусов, а максимальная днем - плюс 5.