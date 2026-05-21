Конец мая для большинства школьников - самое долгожданное время. Впереди каникулы и лето, которое кажется бесконечным. Но вот у выпускников впереди ответственное и волнительное время. Так сказать, первый шаг по взрослую жизнь. Позади 11 лет школьной жизни, уровень полученных знаний проверят тесты.

Совсем скоро в стране стартует большой экзаменационный марафон. Первые испытания пройдут уже 26 мая. В них примут участие более 50 тыс. ребят. И пока будущие абитуриенты перечитывают конспекты, пункты сдачи по всей стране принимают финальные инспекции. В проекте "На контроле Президента" вместе с Комитетом госконтроля заглянули на некоторые объекты, прошлись по маршруту выпускников и посмотрели, как устроена кухня самого честного испытания.

В Белорусском государственном медицинском университете к подготовке подходят с хирургической точностью. Это один из самых крупных пунктов сдачи. И проверка начинается с логистики: как будут заходить потоки, где гардеробы и санузлы, исправна ли системы видеонаблюдения, и сможет ли зайти посторонний?

Контроль, прозрачность и справедливость - как выстроена система выпускных испытаний для школьников

БГМУ готовится принять тысячи ребят. И здесь важно все: даже температура в аудитории, ведь если будет слишком жарко или душно, это опять же стресс, который может повлиять на результат теста. А если кому-то станет плохо - помогут в медпункте. Дежурные врачи будут на посту с самого утра и до последнего сданного бланка.

Выпускники столичных школ Московского района будут сдавать экзамены в Белорусском педагогическом университете имени Максима Танка. В списке более 2 тыс. человек в день. Поток немалый, а чтобы не было давки, большой очереди и задержек, будут работать две точки входа. Обыскивать школьников, конечно, никто не будет, но визуальный осмотр обязателен. Уже на этом этапе и дальше, к слову, не единожды ребят предупредят: личные вещи сдаются в гардероб, с собой лишь знания, черная гелевая ручка, паспорт и пропуск, на физику и химию разрешен и калькулятор. Главное, никаких умных часов, очков, телефонов и шпаргалок - все это чревато последствиями.

"Они прошли репетиционное тестирование, уже есть понимание этого здания. Будут работать наши волонтеры на всем их пути. Так как ребята будут приезжать к определенному времени, не будет столпотворений, будет легкий свободный проход. После того как они оставят все запрещенные к проносу в аудиторию вещи мы передвигаемся на второй этаж", - рассказал проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка Александр Францкевич.

59 аудиторий подготовят накануне для сдачи испытаний. Как и у абитуриентов, в помещениях не должно быть ничего лишнего. Школьники в сопровождении педагогов начнут прибывать в пункты за 1,5 часа до начала. И в 11, как и по всей стране, вход в аудиторию будет закрыт.

Вуз готовится к проведению основательно. В арсенале обязательно точные часы, запасные ручки, калькуляторы. Перед началом экзамена все помещения, в том числе и санузлы, проверят, чтобы в них кто-нибудь не спрятал шпаргалок. Варианты же самих заданий строго засекречены, они будут доставлены фельдъегерской службой непосредственно в пункты сдачи.

"Я как ответственный организатор принимаю у них вализы с экзаменационными материалами. Под наблюдением госкомиссии мы их вскрываем, пересчитываем, чтобы они соответствовали нашей заявке и упаковываем в сейфы, затем эти сейфы опечатываются, и никто кроме меня не имеет права их вскрывать", - отметила ответственный организатор организационной комиссии БГУ Наталья Моисеева.

Пакеты с заданиями раздаются в аудитории, под протокол и перед началом испытаний, а вскрываются в присутствии всех абитуриентов и сразу же раздаются в соответствии с жеребьевкой. А значит никаких поблажек или махинаций. В основе испытаний только прозрачный и объективный подход.

Да, нынешняя система проверки знаний отлажена от и до. И всегда под контролем на высшем уровне. Справедливость здесь - главный критерий. Этот принцип для Президента вне времени.

"Мы держим в поле зрения на самом высоком уровне процесс организации вступительных экзаменов в вузы и экзаменов об окончании среднего и базового уровней образования. То есть школы и вузы. Особенно поступление в вузы. Мы прекрасно знаем, какое значение имеет это событие в ответственной семье. Сами через это проходили. Очень важно обеспечить такую систему, которая бы убеждала наших людей в справедливости проведения этой кампании", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Режимный объект. Республиканский институт контроля знаний. Степень защиты здесь вполне могла бы посоревноваться с хранилищем Нацбанка. В период экзаменов и ЦТ работа не прекращается даже ночью. Каждое движение сотрудников фиксируется видеокамерами. Особый контроль за тиражной, где печатают те самые тестовые материалы. Доступ у крайне ограниченного круга лиц, поэтому утечка заданий невозможна. Да и после экзаменов каким-либо образом повлиять на результат, например, внести правки в ответы абитуриентов или изменить оценку, в принципе нет возможности.

"У нас разработан соответствующий график, мы отправляем так называемый вализ. Такой своего рода мешок банковский. Все говорят, что у нас тут деньги, но у нас тут денег нет. У нас самое ценное, что тут есть - это тестовые материалы. Каждый тестовый материал, который мы разрабатываем, допустим, по русскому языку, упаковывается в конверт, они подписаны. Все упаковывается в банковскую сумку, опечатывается соответствующим образом. И для обеспечения конфиденциальности информации передаем в государственную фельдъегерскую службу в канун или в день проведения экзамена", - поделился директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.

РИКЗ заявляет, тесты строго соответствуют школьным учебникам. Никаких подвохов. А еще с прошлого года выпускникам стала доступна электронная версия бланка ответов. То есть свои результаты можно оценить самому и увидеть, где и какие были допущены ошибки. Удобно? Еще как! Но вообще за справедливость оценки волноваться точно не стоит. Тесты проходят трехступенчатый контроль.

"Сначала проверяет машина. Потом каждый бланк проверяет человек, если есть какие-то сомнения, еще раз проверяет, если уже есть сомнения по правильности ответа. Может быть какая-то пометка неправильная. Тогда создается соответствующая комиссия, которая уже выносит вердикт. Засчитать ответ или не засчитать. Но если есть сомнения у комиссии, то, как правило, это рассчитывается в пользу абитуриента", - отметил Дмитрий Миронов.

Оптимальную систему проведения испытаний и вступительной кампании нащупывали не один год. Вышли на формат ЦЭ плюс ЦТ. Алгоритм отработан, поэтому изменений ждать пока не стоит.