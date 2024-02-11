"Контроль качества" добрался до белорусских дорог

Перевозки грузов и транспортные коммуникациииграют важную рольв развитии экономики Беларуси. Если говорить конкретнее - дороги. Транспортные артерии уже давно стали категорией экономической и визитной карточкой страны. Поэтому тема дорог - на особом контроле у Президента.

В ремонт государство вкладывает немалые деньги. Но иногда на качество есть нарекания. Хлопот традиционно добавляет зима. Ямочный ремонт из-за резких перепадов температур уже стал для специалистов делом привычным. Здесь, конечно, у бетонки перед асфальтом ряд преимуществ. Как раз на этом не раз акцентировал внимание Александр Лукашенко: срок службы дольше и прочность лучше.

Понятно, что дорог в Беларуси много, они очень разные с точки зрения статуса и нагрузки. И порой у водителей справедливо возникают претензии, которые разлетаются по социальным сетям. Какая сейчас ситуация с дорожным полотном? Какую оценку ставят владельцы авто? Расскажем о планах и задачах Министерства транспорта и коммуникаций на будущее.

Основная транзитная трасса Беларуси. Протяженность свыше 600 км. Здесь в среднем за сутки проезжает 12 тыс. машин. И чуть ли не каждый водитель скажет, что ехать по правой полосе практически невозможно. И сколько бы ни латали, из года в год одна и та же ситуация. Так в чем все-таки проблема - в технологии, в смеси, или в дорожниках? Проведем контроль качества.



Крупский район. Деревня Слобода. Улица Полесская. Красиво здесь только зимой, и то в хороший морозный минус. В оттепель совсем другая картина. Местные добираются до конца переулка в резиновых сапогах по заборам, а машины в прямом смысле приходится вытаскивать.





В 2020 году за дело взялись местные власти - сделали. Вроде как. Засыпали дорогу песчано-гравийной смесью. Хватило до первых дождей. Свезли гору строительного мусора, с помощью которого собирались класть асфальт. К сентябрю прошлого года обещали, что сделают, но, как говорится, обещанного 3 года ждут, только на календаре 2024.

Жители деревни негодуют:

- Дорога, сказали, сделана по технологиям.



- Тракторами тягаем я ж говорю.

- Ладно автобус приезжает к началу улицы и все вот так идут, берут сапоги резиновые, чтобы дойти. Говорят, не знают, что делать.



Сказать, что местные власти ничего не делают? На обращение отреагировали, правда, результат заметен не всем. Но что здесь скажешь, если у себя решить проблему не могут. Дорога к райисполкому выглядит точно так же.



Пробитые колеса, погнутые диски - такое нередко встретишь, особенно сейчас. Зима - это уже в привычку - приносит больше отрицательного. И ведь и правда не скажешь, что вся М1 - участки - в дырах, их по мере заделывают.



"Ехал можно сказать по ровной дороге - это Фаниполь. Хлопок, колесо пробило. Порез, прокол был сантиметра 3 наверно", - рассказывает водитель.



Когда за 20 с лишним лет за рулем впервые попадаешь в такую ситуацию - ничего не остается, как бить во все колокола.







Ирина Пахтусова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Борисовского РУВД:

Если водитель не видел препятствие в виде ямы, она была скрыта дождем или снегом, то проводим проверку, и к какой организации относится дорога, выплачивает штраф и до 20 базовых величин.

Сергей Новиков, начальник отдела качества ОАО "Макродор":

В это время мы можем делать только временные ремонтные смеси. Которые просто для того, чтобы ямы заделать. Когда наступит нормальный строительный сезон, как и у всех строителей, можно приступать к нормальному ремонту дорог.







"Два слоя, и они должны быть монолитны. Коэффициент уплотнения не ниже 0,98, ровность покрытия - на участке 400 м не более 10 % измерений должно превышать 3 мм", - рассказывает о качественных дорогах начальник испытательной лаборатории строительных материалов и качества дорожно-строительных работ ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома".





Минск, 31.03.2023 г

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:



Надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей. За это спрос будет жесточайший. Я предупреждал отдельных членов правительства об этом. Ведь я же вас отвез и показал, как это надо делать, мы же закупили до этих еще санкций самое современное оборудование.

Бетонки считайте мастхев. И служат в 2,5 раза дольше и прочнее. К тому же, из отечественных материалов. МКАД-2. В свое время на разных участках кольцевой здесь использовали самые передовые технологии мира. По сути, дорожники и рады бы по всей Беларусь уложить бетон, да вот есть нюанс.

Витебская трасса 15-километровый отрезок от Логойска до Плещениц. Здесь как раз идет стройка. Должно быть сухо, то есть не зима и температура выше 10 градусов. Поэтому сейчас готовятся. Сдать планируют к концу года.



"В цементобетоне нужно вырезать массивную 20-метровую плиту и заново делать заливку", - рассказывает о технологии начальник технического отдела РУП "Минскавтодор-центр" Алексей Худой.



И в течение месяца не то чтобы ездить, ходить по дороге нельзя. Как итог - необходимо перекрывать основные транзитные пути. То есть сразу за все не возьмемся, будем постепенно.



Почему приходится попадать в такие ситуации? Дело вовсе не в том, что кто-то не доделал или не по тем технологиям - на наших дорогах и самолеты садиться могут (как пример та же М1 в Брестской области).

Бьет климат - это понимают и сами водители:

- Еще более-менее, сейчас оттепели пойдут, будут разбиваться.



- Часто езжу по Беларуси, хотелось бы получше, конечно.





А если в целом вот что говорят те, кто приезжает к нам из других стран:

- Хорошие дороги

- Минское шоссе, которое соединяется с Россией, ездить одно удовольствие.