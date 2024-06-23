"Контроль качества" на БМЗ - какие перспективы развития у стальной опоры Беларуси

Белорусский металлургический завод, территория которого больше чем Княжество Монако, - стальная опора страны. В истории завода было множество кризисов, фактически банкротство, но все удалось преодолеть при поддержке государства.

В свое время Александр Лукашенко принял решение выделить 25 млн долларов на обновление производства, и впоследствии металлургический стал самым мощным и экономически стабильным предприятием страны. Сейчас тоже нелегкие времена, но предприятие развивается. Да, конкуренция большая, но качество продукции на БМЗ не снижают. Подробнее о сегодняшнем дне Белорусского металлургического завода - в рубрике "Контроль качества".

Контроль качества продукции металлургического завода начинается в копровом цеху. Весь поступающий металлолом проходит проверку и уже после перерабатывается и отправляется в электросталеплавильные цеха. В сутки выходит до 9 тысяч тонн. А если говорить в целом, БМЗ - это стальная опора Беларуси.

За годы в цеху чего только не находили: и рельсы еще XIX века, и сейфы, некоторые экспонаты и вовсе были взрывоопасны.

Плавится металл порядка 50 минут. Задействованы две печи - кстати, такие сейчас не встретишь на постсоветском пространстве.

У нас процесс ведения плавки автоматический, когда-то была внедрена система, которая полностью контролирует все параметры. Олег Сазыкин, старший мастер плавки стали БМЗ

То, что завод медленно шел к банкротству после развала Союза, - история, знакомая многим гигантам. Пустели цеха, отсутствовали сырье и заказы. Завод планировали продать - тогда это казалось единственным выходом. Президент выбрал свой путь.

"20 миллионов тонн белорусской стали, вы представляете! 20 миллионов на этом заводе, этот красавец сегодня выдал. Поэтому я очень рад за вас, я очень благодарен вам и знаю, что вы мне благодарны за то, что в свое время не отдали завод", - говорил Александр Лукашенко в 2004 году.

Спустя три года Президент вновь посетил предприятие - дал жизнь новому трубопрокатному комплексу. Он спас завод и коллектив в пик мирового кризиса: "Состояние было доведено до ручки, когда мне приходилось вмешиваться чуть ли не каждый месяц и принимать решение в том числе и по поддержке БМЗ. Вот это личное, и вывод я делаю один: я не жалею".

В 2010-м провели полномасштабную реконструкцию и модернизацию. Обеспечили производство вспомогательным сырьем, получили инновационную наукоемкую металлопродукцию с более высокой добавленной стоимостью.

В сентябре 2015 года состоялся запуск новой производственной линии - мелкосортного проволочного стана. Присутствовал и Президент.

Сегодня предприятие реализует все технологические этапы - от производства высокопрочной стали до выпуска готовых изделий: металлопроката, труб, проволоки, стальной фибры. Не весь металл, но почти - это все БМЗ. То, что мы привыкли видеть на полках магазинов - ножницы, гвозди, молотки - это тоже наше - делают в филиалах. Здесь готовят основу.

Пружинная проволока от 1,7 мм до 2,2 мм. Потребители - в основном мебельные предприятия, которые производят диваны, матрасы. Вот это наши все пружины, на которых мы сидим, на которых мы лежим. Благодаря проделанной работе мы расширили линейку по этому виду проволоки от ранее производимых двух типов размера до 20 и получили также новый продукт - арматурную проволоку. Сейчас имеем техническую возможность производить проволоку 3 мм для строительных конструкций. Она довольно тонкая. Максим Зайнуллин, начальник сталепроволочного цеха №3 БМЗ

Если мы говорим конкретно про обточной металл, то нужно примерно 2-3 суток, чтобы у нас в цеху произвести данную продукцию, аттестовать - и можно отгружать. Игорь Диковицкий, старший мастер СПЦ-2 БМЗ

Пока не проверят всю продукцию, потребителю она не будет поставлена. На этом здесь сосредоточено несколько десятков человек.

Прибор называется спектролак, мы проверяем состав химии. Согласно контракту мы проверяем спецификацию и смотрим пределы. Дарина Старовойтова, лаборант спектрального анализа ЦЗЛ

Структура, которую мы видим на экране, допустимая, качественная. В исследовательском образце присутствует закалочная структура, она желтого цвета, она здесь не должна быть. Екатерина Ермаченок, инженер ИЛ (СПЦ-2) БМЗ

Микроструктура, поверхностные дефекты - все это влияет на качество самого продукта. Но идут от спроса, поэтому к каждому потребителю свой подход.

Беларусь активно идет по пути импортозамещения. МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Гомсельмаш металл покупают здесь. Обеспечиваем и внешний рынок.

Есть поставки новой продукции на африканский рынок, на азиатский и на Ближний Восток, а также в страны - союзники в рамках ЕАЭС, куда мы ранее с учетом расстояния не поставляли нашу продукцию. Дмитрий Корчик, генеральный директор БМЗ