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Контроль качества новой партии "Спутник V" завершен

В Беларуси продолжают прививать от коронавируса российским препаратом "СпутникV", в первую очередь медиков из зоны риска. Напомним, очередная партия к нам прибыла еще в канун Нового года. Речь о 20 тысячах доз вакцины. Сегодня стало известно, что она прошла обязательный контроль качества в испытательных лабораториях, которые зарегистрированы в Национальной системе аккредитации. Вакцину распределят по регионам в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Развозить будут в мобильных морозильных камерах.

Добавим, в минувшем году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку 170 тысяч доз вакцины "СпутникV". В первом квартале 2021 года потребность в этом российском препарате планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей.

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