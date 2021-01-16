Контроль качества новой партии "Спутник V" завершен

В Беларуси продолжают прививать от коронавируса российским препаратом "СпутникV", в первую очередь медиков из зоны риска. Напомним, очередная партия к нам прибыла еще в канун Нового года. Речь о 20 тысячах доз вакцины. Сегодня стало известно, что она прошла обязательный контроль качества в испытательных лабораториях, которые зарегистрированы в Национальной системе аккредитации. Вакцину распределят по регионам в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Развозить будут в мобильных морозильных камерах.