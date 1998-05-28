"Контроль качества" проверил работу флагмана - МАЗа

На этой неделе один из крупнейших промышленных гигантов страны отметил юбилей - МАЗу 80 лет! За это время с конвейеров выехало более 2 млн 300 тыс. единиц техники.

Продукция флагмана известна во всем мире! И, что немаловажно, белорусские машины собраны из наших белорусских деталей! Проверили, так ли это. в рубрике "Контроль качества".

На этой неделе на одном из ведущих промышленных предприятий страны принимали гостей, чествовали лучших работников, а на проходной "выросло" символическое дерево с логотипами холдинга. За 80 лет МАЗ чего только не пережил. Были и взлеты, и падения - куда без них. Расскажем о самом автомобильном заводе, но акцент сделаем на предприятиях, благодаря которым сегодня мы говорим, что наша, белорусская, техника - из белорусских компонентов.

Когда на счету жизнь человека, важна и скорость принятия решений, и мобильность доставки медгруппы - все должно работать без единой накладки.





Хорошо все продумано, есть полки, куда можно спрятать те вещи, которые не нужны на каждом вызове. Ирина Досина, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи, выезжающей самостоятельно

Мазовских машин скорой помощи большее трех десятков, появились год назад.

Это скорая помощь второго поколения 2.0. В передней части мы установили накладку и занизили СГУ, что позволяет машине двигаться в плотном потоке. Юрий Гидлевский, начальник участка завода автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-КУПАВА"

На 88 % машина белорусская. Углубили кооперацию с нашими предприятиями. Например, кресла и каталки сделал местный медтехноцентр. В этом году таких обкатывать будут по стране около 3 сотен.

Абсолютно все панели, из которых состоит кузов - пол, стены, крыша, ставни, все изготавливаются полностью у нас. Дмитрий Бакунович, начальник головного производства завода автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-КУПАВА"

Это еще и первый в Минске и пока единственный в стране мобильный пункт для заготовки плазмы крови. Операционная комната - для доноров, кабинеты для приема и регистрации, уголок для неотложной помощи, гардероб, кондиционер - все сделано для удобства пациента…

Здесь производятся те процедуры, которые делали бы, если бы донор пришел в стационар. Вся заготовленная кровь помещается в холодильник. Здесь не надо подключаться к электричеству, он автономный. Лариса Гущина, замдиректора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

Вся беда в том, чтобы машину сделать такую, чтобы ее можно было продать в конкуренции с другими фирмами. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (28.05.1998)

2003 г.

Развал Союза поставил все предприятия под вопрос, как быть дальше? Воровство, забастовки, нет спроса на продукцию, соответственно, и хороших зарплат.

Если мы хотим уничтожить науку и на нет свести интеллект нации, то автомобилестроение можно закрывать и переходить на какие-то гаражные работы. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (19.02.2003)

2015 - 2016 гг.

Мировой финансовый кризис в 2015 году - реальный сектор экономики работает неритмично. Продажи падают, МАЗ оказывается в долгах.

Ситуация, вы видите, значительно ухудшилась. В прошлом году мы вам несколько десятков выдали миллионов долларов на поддержку предприятия, а потом и еще. Это из бюджета. Мы должны придать ему новое лицо. Вот с этих конвейеров старых должны сходить полностью белорусские машины высочайшего качества. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (07.04.2016)

2024 г.

Когда стало понятно - проще двигаться самостоятельно - сделали ставку на отечественных производителей. Сейчас холдинг "БЕЛАВТОМАЗ" - это девять заводов, которые входят в головное предприятие плюс 11 дочерних. Клецкий мехзавод поставляет 90 процентов своей продукции, изготавливает жгуты.

Они идут у нас в катушках разных цветов, из них состоят жгут, потом с помощью автоматических линий ставятся провода, дальше загружается и с помощью оборудования набивается, и в конце у нас выходят полуфабрикаты. Андрей Дубина, инженер-технолог Клецкого механического завода

"Самый первый жгут всегда проверяется контролером ОТК, - рассказалначальник отдела технического контроля Клецкого механического заводаВиталий Сеньковский. - В этом цеху 6 человек. Ручным тестером проверяются все связи, все цепи, все размеры".

Приоритетной задачей для нашего предприятия является снижение себестоимости нашей продукции. В этом году мы приобрели новое оборудование для производства гофрированной трубки, ввод этого оборудования позволит сэкономить ежегодно около120 тыс. белорусских рублей. Иван Кульчик, директор Клецкого механического завода

На этой площадке строят автобусный завод, что позволит из существующих уже 1700 - выпускать до 3 тыс. Это будут автобусы нового поколения. Первый планирует выехать уже в феврале 25-го.

Это третье поколение, которое производится в существующем производстве, в старых цехах. Это дизельная и газовая техника, электробусы. Александр Кравченко, заместитель гендиректора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", технический директор

Зеленый транспорт - сейчас тренд во всем мире, к тому же благодаря белорусской АЭС как лучше показывает наши точки роста. Мазовские электробусы уже активно курсируют по стране, а Жодино вместе со Шкловом в марте этого года и вовсе стали городами с приставкой "эко".

До 9 часов может выдержать, потом приезжаешь в парк и ставишь на зарядку. Татьяна Бучель, водитель автомобиля транспортного парка № 1 ГП "Минсктранс"

Сегодня модельный ряд грузовиков МАЗ - это 600 образцов, которые включают в себя около 3 тысяч модификаций тягачей, бортовых автомобилей, самосвалов, лесовозов, шасси.

Если говорить про грузовик, то он практически полностью белорусский, либо белорусско-российский. Мы продолжаем в первую очередь белорусско-российский рынок охватывать. И традиционно наши рынки СНГ, Узбекистан, Казахстан, станы Юго-Восточной Азии, Вьетнам. Александр Игнатюк, заместитель гендиректора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", директор по экономике