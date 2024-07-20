3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Контроль качества" с проверкой на предприятии "Атлант"
В очередном выпуске рубрики "Контроль качества" репортеры Агентства теленовостей проверили белорусское предприятие "Атлант", где выпускают те самые знаменитые советские холодильники и морозильники, которые работают по 30 лет и не выходят из строя. Конечно, в современной истории отечественного гиганта были и взлеты, и падения. Но предприятие всегда уверенно шло вперед благодаря поддержке государства. Президент ждет новых решений и качественной продукции - это Александр Лукашенко подчеркнул в марте этого года на совещании.
"Контроль качества" смотрите в воскресенье, 21 июля, в "Главном эфире" на "Беларусь 1".
Президент
Все
План действий от Лукашенко и двусторонние переговоры на климатическом саммите в Баку
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все