"Контроль качества" с проверкой на предприятии "Атлант"

В очередном выпуске рубрики "Контроль качества" репортеры Агентства теленовостей проверили белорусское предприятие "Атлант", где выпускают те самые знаменитые советские холодильники и морозильники, которые работают по 30 лет и не выходят из строя. Конечно, в современной истории отечественного гиганта были и взлеты, и падения. Но предприятие всегда уверенно шло вперед благодаря поддержке государства. Президент ждет новых решений и качественной продукции - это Александр Лукашенко подчеркнул в марте этого года на совещании.