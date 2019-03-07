Контроль над движением поездов на должности электромеханика! Почему дамы выбирают неженские профессии?

А эта женщина выбрала для себя не совсем обычную профессию. Маргарита Баглай точно знает, как работают электростанции и что делать при коротком замыкании. Электромеханик контролирует бесперебойное движение поездов!

Рассказывает Александра Кавелич. Как превращается электроэнергия и что делать, если случилось короткое замыкание, Маргарита Баглай знает на отлично. Под ее контролем - вся тяговая подстанция. Сложное оборудование распределяет электроэнергию по разным участкам железной дороги, а потому любой сбой техники может привести к остановке поездов.

Маргарита с профессиональным задором проводит экскурсию для съемочной группы. Как движутся поезда, девушку интересовало еще с детства: с железной дорогой у нее связана почти вся семья. Не только следит за техническим состоянием, но и при необходимости ремонтирует оборудование. Уже четыре года девушка успешно справляется с мужской работой. В "механическом" коллективе - всего две женщины. В ответ заряжает коллег своей музыкальной энергией. Творческие вызовы легко совмещает и с новыми профессиональными задачами: сейчас получает высшее образование, чтобы сменить работу электромеханика на инженера-энергетика.

