Контртеррористические меры актуальны - беглые и их кураторы говорят о подготовке специальных отрядов

Контртеррористические меры, про которые говорил Президент, действительно актуальны. Посмотрите, уже никто не скрывает, что единственный метод, который рассматривают беглые и кураторы, - вооруженное свержение власти. Об этом, не стесняясь, говорят в разных форматах, в том числе о подготовке специальных отрядов, которые в час икс могут оказаться на территории Беларуси. Пока же их представители носят оружие совсем рядом с нами. Так называемый полк Калиновского, батальоны "Террор" и "Погоня".

Совсем недавно в "Панораме" мы уже показали эксклюзивные и жуткие кадры, как белорусские наемники и боевики добивают русских солдат. С садизмом, кровожадностью. Увы, с удовольствием. Видео датируется маем. Эти люди и бандформирования воюют на стороне Украины и планируют с боевым опытом и зарубежным вооружением вернуться в Беларусь (подробности в видео).

К слову, один из опознанных на видео - Иван Марчук, позывной "Брест". Его ликвидировали под Лисичанском. Долго реакции ждать не пришлось. В субботу российские Telegram-каналы опубликовали последние минуты садиста.