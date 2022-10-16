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Контртеррористические меры актуальны - беглые и их кураторы говорят о подготовке специальных отрядов
Контртеррористические меры, про которые говорил Президент, действительно актуальны. Посмотрите, уже никто не скрывает, что единственный метод, который рассматривают беглые и кураторы, - вооруженное свержение власти. Об этом, не стесняясь, говорят в разных форматах, в том числе о подготовке специальных отрядов, которые в час икс могут оказаться на территории Беларуси. Пока же их представители носят оружие совсем рядом с нами. Так называемый полк Калиновского, батальоны "Террор" и "Погоня".
Совсем недавно в "Панораме" мы уже показали эксклюзивные и жуткие кадры, как белорусские наемники и боевики добивают русских солдат. С садизмом, кровожадностью. Увы, с удовольствием. Видео датируется маем. Эти люди и бандформирования воюют на стороне Украины и планируют с боевым опытом и зарубежным вооружением вернуться в Беларусь (подробности в видео).
К слову, один из опознанных на видео - Иван Марчук, позывной "Брест". Его ликвидировали под Лисичанском. Долго реакции ждать не пришлось. В субботу российские Telegram-каналы опубликовали последние минуты садиста.
Павел Горбач, он же Борт, активно занимается вербовкой, предлагает деньги для службы в полку Калиновского и других нацбатальонах. Есть те, кто клюнули. Они уже в СИЗО. Белорусские правоохранители работают быстро.
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