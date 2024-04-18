Контртеррористические учения милиции и МЧС пройдут в Минске ночью 18 апреля

Ночью 18 апреля милиция Минска совместно с МЧС на территории торгового центра Palazzoпроведет плановые учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.