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Контртеррористические учения милиции и МЧС пройдут в Минске ночью 18 апреля
Ночью 18 апреля милиция Минска совместно с МЧС на территории торгового центра Palazzoпроведет плановые учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
Основные задачи мероприятия - повышение уровня подготовки и слаженности действий при пресечении нападений диверсионных разведгрупп и незаконных вооруженных формирований.
Как уточнили в столичной милиции, сценарием учений предусмотрено задействование служебной техники.
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