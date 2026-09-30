Контртеррористический форум СНГ и ШОС пройдет в Минске 7-8 октября

Краткий пересказ от ИИ

Контртеррористический форум Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Минске 7-8 октября. Приглашены делегации 28 стран, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций.

Форум будет включать IV Конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму и XII Международную научно-практическую конференцию Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, пройдет и совместное антитеррористическое учение компетентных органов стран-участниц СНГ и ШОС. В ходе конференции делегаты оценят влияние обстановки в различных регионах мира на формирование террористических и экстремистских угроз, поделятся национальным опытом противодействия современным вызовам в сфере безопасности.

Во второй день форума пройдет силовая фаза заключительных этапов антитеррористических учений СНГ и ШОС "Евразия-Антитеррор-2026" в совмещенном формате с участием межгосударственного состава сил специального назначения.