Контртеррористический форум в Минске: эксперты СНГ и ШОС обсуждают новую архитектуру безопасности

Масштабный Контртеррористический форум принимает Минск. Два дня большой пул экспертов из стран СНГ и ШОС обсуждает в теории и на практике, как единым фронтом противостоять терроризму и экстремизму и строить новую архитектуру безопасности.

Делегаты форума отмечают высокий уровень организации мероприятия и его исключительную насущность для укрепления региональной безопасности.

Юэ Цян, замначальника Центра исследований при Комиссии по юридическим услугам для ШОС (Китай):

"На пленарном заседании руководство делегации сказало, что особенно в эпоху ИИ сегодняшняя конференция очень актуальна и важна. Это очень хороший и перспективный момент из Минска и новая страница развития нашего дальнейшего сотрудничества".

Терроризм не признает государственных границ, поэтому ни одно государство не может эффективно противостоять ему в одиночку. Здесь важно углубление партнерства ШОС и СНГ в этих вопросах.