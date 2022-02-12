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Концепция "Деревни будущего" прижилась - в Беларуси уже почти 1500 агрогородков
Развитие перспективных сельских населенных пунктов и агрогородков должно продолжаться - задачу обозначил глава государства во время Послания народу и Национальному собранию. Президент отметил: в стране немало удачных примеров реализации проекта "Деревня будущего", в их числе агрогородок Тихиничи Рогачевского района. Николай Скинтиян продолжит.
Тихиничи - образцовый агрогородок
Семья Лысенко приехала в Беларусь из Украины. Семь лет назад решили - жить хотят в мирной стране. В Тихиничах с 2019 года. Любовь - руководитель молочно-товарного комплекса "Правда", здесь же трудится супруг Алексей. Свой дом, стабильная работа, хорошая зарплата - за три года агрогородок стал родным.
В агрогородке Тихиничи более полутора тысяч жителей. Много детей и молодежи - для них созданы все условия для оздоровления и занятия спортом. В тихиничский ФОК приезжают даже из соседних деревень и райцентров. Здесь бассейны, тренажерный зал, футбольное поле. Кроме того, 11 лет на базе ФОК работает филиал школы олимпийского резерва.
Большой сельской семье - бесплатное жилье
Есть куда расти и агрогородку Поболово - соседу Тихиничей. Молодых семей здесь много - у Ольги и Василия Иванчиковых пятеро детей. Живут в своем доме, построили практически бесплатно. Согласно указу Президента, семья с четырьмя и более детьми, проживающая и работающая на селе, не платит кредит за строительство жилья - все за счет государства. Такую поддержку Иванчиковы ценят и родное Поболово не на что не променяют.
В агрогородке Поболово - своя школа искусств
В местной школе искусств работает образцовый ансамбль танца "Медуница" - количеству их наград можно только позавидовать.
Семеро поболовских спортсменов представят Гомельский регион в финале "Снежного снайпера" в Раубичах
Особенно гордятся в агорогородке своими юными биатлонистами. 7 ребят из поболовской школы представят Гомельскую область на республиканском этапе "Снежного снайпера". Последние 15 лет юные спортсмены из Поболово каждый год ездят в Раубичи побороться за звание лучших в стране.
Школа сама воспитывает будущих олимпийских чемпионов. 12-летний Слава Шепелев будет участвовать в финальном этапе "Снежного снайпера" во второй раз, хотя стоит на лыжах всего 4 года.
Поддержка агрогородков и перспективных деревень
В стране насчитывается почти 1500 агрогородков, в Гомельской области - 238. Концепция "Деревни будущего" на белорусских землях действительно прижилась, а стратегия развития села наработана годами. Как отметил глава государства во время недавнего послания, задача местных властей - просто брать и делать. А "те, кто отстали - догоняйте!".
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