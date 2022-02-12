Концепция "Деревни будущего" прижилась - в Беларуси уже почти 1500 агрогородков

Развитие перспективных сельских населенных пунктов и агрогородков должно продолжаться - задачу обозначил глава государства во время Послания народу и Национальному собранию. Президент отметил: в стране немало удачных примеров реализации проекта "Деревня будущего", в их числе агрогородок Тихиничи Рогачевского района. Николай Скинтиян продолжит.





Тихиничи - образцовый агрогородок

Семья Лысенко приехала в Беларусь из Украины. Семь лет назад решили - жить хотят в мирной стране. В Тихиничах с 2019 года. Любовь - руководитель молочно-товарного комплекса "Правда", здесь же трудится супруг Алексей. Свой дом, стабильная работа, хорошая зарплата - за три года агрогородок стал родным.

В агрогородке Тихиничи более полутора тысяч жителей. Много детей и молодежи - для них созданы все условия для оздоровления и занятия спортом. В тихиничский ФОК приезжают даже из соседних деревень и райцентров. Здесь бассейны, тренажерный зал, футбольное поле. Кроме того, 11 лет на базе ФОК работает филиал школы олимпийского резерва.

Большой сельской семье - бесплатное жилье

Есть куда расти и агрогородку Поболово - соседу Тихиничей. Молодых семей здесь много - у Ольги и Василия Иванчиковых пятеро детей. Живут в своем доме, построили практически бесплатно. Согласно указу Президента, семья с четырьмя и более детьми, проживающая и работающая на селе, не платит кредит за строительство жилья - все за счет государства. Такую поддержку Иванчиковы ценят и родное Поболово не на что не променяют.

В агрогородке Поболово - своя школа искусств

В местной школе искусств работает образцовый ансамбль танца "Медуница" - количеству их наград можно только позавидовать.

Семеро поболовских спортсменов представят Гомельский регион в финале "Снежного снайпера" в Раубичах

Особенно гордятся в агорогородке своими юными биатлонистами. 7 ребят из поболовской школы представят Гомельскую область на республиканском этапе "Снежного снайпера". Последние 15 лет юные спортсмены из Поболово каждый год ездят в Раубичи побороться за звание лучших в стране.

Школа сама воспитывает будущих олимпийских чемпионов. 12-летний Слава Шепелев будет участвовать в финальном этапе "Снежного снайпера" во второй раз, хотя стоит на лыжах всего 4 года.

Поддержка агрогородков и перспективных деревень