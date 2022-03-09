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Концепция развития Беларуси - сократить межрегиональную дифференциацию между областями

Сбалансированное развитие регионов будет закреплено в проекте концепции государственной региональной политики. Как отметили в Минэкономики, основная цель нового документа - сократить межрегиональную дифференциацию между областями, в первую очередь по заработной плате. Поэтому основной акцент - предложить альтернативу областным городам и Минску в части занятости, доходов и комфортного проживания. Для решения этой цели в первую очередь будут создаваться рабочие места с достойной зарплатой, для этого планируют обновлять действующие и открывать новые современные производства в регионах.

Также большое внимание будет уделяться комфортным условиям проживания. В первую очередь это касается жилья, медицинского обслуживания, образования, транспорта и ЖКХ.

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