Концепция развития Беларуси - сократить межрегиональную дифференциацию между областями

Сбалансированное развитие регионов будет закреплено в проекте концепции государственной региональной политики. Как отметили в Минэкономики, основная цель нового документа - сократить межрегиональную дифференциацию между областями, в первую очередь по заработной плате. Поэтому основной акцент - предложить альтернативу областным городам и Минску в части занятости, доходов и комфортного проживания. Для решения этой цели в первую очередь будут создаваться рабочие места с достойной зарплатой, для этого планируют обновлять действующие и открывать новые современные производства в регионах.