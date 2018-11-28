Концепция цифровой трансформации образования: что ждет обучение и как будут выглядеть классы будущего?

Высокие технологии вобразовании: робототехника, Интернет, дополненная реальность и 3D-печать. Сегодня отечественной системе образования предлагаются для внедрения проекты, о которых еще вчера можно было только мечтать. Интерактивно знакомиться с историческими артефактами, чтобы узнать больше об их истории, изучать географию с помощью виртуальных экскурсий. Печатные учебники замещаются цифровыми сервисами, а цифровая библиотека сегодняшним школьникам и студентам доступна даже в отсутствии настоящей библиотеки дома. Повышение эффективности и качества образования - один из главных приоритетов госполитики. Равно как и курс, взятый на построение IT-страны. Все это требует быстрого технологичного обновления. Зависит ли это только от государства? Или собразовательным сегментом должен иметь устойчивые деловые связи и белорусский бизнес, особенно представляющий IT-сферу?



В отличие от колебаний финансовых рынков, рынок образовательных услуг остается стабильным и защищенным от влияния геополитических факторов, а значит, привлекателен для инвестора. От такого сотрудничества выиграют все: учителя, взявшие на вооружение современные технологии, ученики, процесс обучения для которых станет более интерактивным иинтересным, азначит, увеличится ихвовлеченность. Выиграет игосударство. Во-первых, благодаря высококлассным специалистам. А во-вторых, новые технологии сегодня - это современные предприятия и конкурентоспособные продукты завтра. В Беларуси уже разработана концепция цифровой трансформации образования. К концу года ее планируют начать внедрять по всей стране. Школа - вуз - производство. О синтезе образования и высоких технологий - репортаж Виктории Антоненковой.

Программирование как новая грамота. Научившись выводить буквы, дети пишут компьютерные программы. Участники проекта Е-Kids в свои 10 лет самостоятельно создают мультфильмы и игры, строят роботов. В основе один из самых популярных языков программирования - скретч. Программа знакомит школьников с основами программирования, развивает их творческие данные, логику и мышление.

Художественные сюжеты, геометрические фигуры, портреты исторических деятелей оживают в пространстве. В одной из столичных гимназий на уроках используют цифровые технологии. Рядом с книгами планшеты, виртуальные очки, с помощью которых зодчество средневековых городов можно увидеть в панорамном виде - на 360 градусов, не покидая класс.

Когда социальные сети становятся научными блогами, смартфоны и планшеты - дополнительными ресурсами на уроках. Изучение истории, математики, биологии переходит в 3D-формат. Именно так цифровые технологии выводят белорусское образование на новый уровень. Похожие задачи сегодня обсуждали и педагоги на выставке "Информационные технологии в образовании".

3 дня, 5 площадок, более 70 спикеров и почти 2 тысячи участников. Международная специализированная научно-техническая выставка-форум "Информационные технологии в образовании"объединила самые современные разработки, которые уже внедрили в учебный процесс.

Школа настоящего и школа будущего. То, о чем несколько лет назад только мечтали, сегодня реальность. Электронная система мониторинга успеваемости, тестирования и ликвидации пробелов в знаниях, дистанционное обучение - технологии помогают педагогам и ученикам работать продуктивнее, осваивать материал быстрее и интереснее. Так, проект компании Velcom "Облачный класс"позволяет существенно сэкономить на электроэнергии и сократить расходы на оборудование компьютерного класса. В рамках услуги школам будут предоставляться облегченные версии компьютеров белорусского производства без жестких дисков. Вся информация и программы размещаются "в облаке"-на серверах дата-центра Velcom. Стоимость одного рабочего места, включая новейший "тонкий"компьютер, ресурсы облака и лицензионного ПО, сравнима со стоимостью игровой клавиатуры.

Ежегодно IT-переквалификацию проходят сотни педагогов. Сегодня в рамках форума ITE 2018 прошло и награждение 200 лучших педагогов из разных уголков нашей страны.



Награждает Парк высоких технологий - главный цифровой хаб страны. Особую оценку получила та самая программа Scratch. На ее основе учителя Глубокской районной гимназии построили обучение и при содействии Парка высоких технологий внедрили в образовательный процесс. Программа позволила дажеученикам младших классов усвоить азы программирования.



В современном мире информационные технологии повсюду. Не зря рядом со словом "экономика"сейчас все чаще есть слово "цифровая". Роботизация охватила промышленность, IT-платформы вытесняют традиционную торговлю. Об этом Александр Лукашенко год назад говорил и с белорусскими учеными. В науке сегодня без технологий никуда. Поэтому ведущие представители IT-сферы подключаются к совершенствованию учебного процесса в вузах и стремятся инвестировать в белорусское образование.